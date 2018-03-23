Ещё
Китай намерен защищаться от протекционизма США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай намерен защищаться от протекционизма США 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин готов защищать свои законные права от действий США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"США своими действиями наносят вред и интересам Китая, и своим собственным интересам, а также наносят ущерб всему миру, это стало довольно плохим прецедентом, и при любых условиях, Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы", — заявила Хуа Чуньин.
Она также добавила, что США игнорируют правила ВТО, не считаются с мнением других, «и это ничто иное, как образец односторонних действий и торгового протекционизма, Китай решительно выступает против этого».
Ранее сообщалось, что "Ъ" назвал главных жертв торговой войны президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru: последние новости
Трамп пригрозил Байдену жесткой расправой В МИДе посмеялись над заявлением Франции о солидарности с Лондоном по делу Скрипаля В США проголосовали за завершение расследования "российского вмешательства"
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением138
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова74
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну46
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение