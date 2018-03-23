Текучка кадров: Дональд Трамп меняет помощника по национальной безопасности

"Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности", — написал президент в своем «Твиттере». Он поблагодарил Макмастера и добавил, что официальная передача дел состоится 9 апреля.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H. R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в Белом доме, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга, сообщает ТАСС

Болтон при бывшем президенте США Джордже Буше — младшем (в 2001-2005 гг.) занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, затем был постоянным представителем США при ООН. Считается ястребом в американской политике, то есть членом «партии войны», сторонником военной эскалации.