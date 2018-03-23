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Politico: в Белом доме думали, что Трамп уволит несколько человек вместе с Макмастером
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Politico: в Белом доме думали, что Трамп уволит несколько человек вместе с Макмастером 

ТАСС 5 часов назад
ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома ожидали, что президент США Дональд Трамп уволит сразу несколько должностных лиц, а не только своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.
По их сведениям, вместе с Макмастером своих постов должны были лишиться министр по делам ветеранов Дэвид Шалкин, министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли рассматривал возможность опубликовать одно заявление, в котором бы говорилось об отставке сразу нескольких должностных лиц. Его сотрудники готовили именно такой документ и были застигнуты врасплох решением Трампа ограничиться лишь своим помощником по нацбезопасности. Кроме того, Белый дом должен был объявить об отставке сразу нескольких человек не ранее следующей недели, отмечает издание.
Своим решением американский лидер удивил не только своих советников, но и преемника Макмастера Джона Болтона, который признался в этом в интервью телеканалу Fox News.
На прошлой неделе Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона, его место после утверждения Сенатом Конгресса США должен будет занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. Недавно Белый дом также покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс.
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