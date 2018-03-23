Песков прокомментировал назначение Болтона помощником Трампа 

В Кремле надеются, что в Вашингтоне смогут абстрагироваться от русофобии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал назначение помощником президента США по национальной безопасности Джона Болтона. «Это право президента США», — сказал он, подчеркнув, что это не вопрос Кремля.
"Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США", — заметил при этом Песков.
Пресс-секретарь президента не стал комментировать личные качества Болтона: «Это было бы некорректно». А на вопрос, знают ли его в Кремле, ответил: «Безусловно».