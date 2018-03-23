Новый помощник президента США по безопасности оценил поздравления от Трампа в адрес Путина

На вопрос о том, как он оценивает данное решение Трампа, Болтон ответил: «На самом деле, я не думаю, что это так или иначе является важным моментом. Я поздравлял многих иностранных дипломатов и официальных лиц. Это значит быть вежливым».

"Согласно сообщению пресс-службы, президент затронул и другие темы. Я никак не участвовал в приготовлениях к этому, — констатировал Болтон. — Выборы только что состоялись. Думаю, дело в вежливости, а не в чем-то ином".

Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера , которого сменит на этом посту Болтон.

Беседа Путина и Трампа состоялась во вторник. Лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы.