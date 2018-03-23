Новый помощник президента США по безопасности оценил поздравления от Трампа в адрес Путина 

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проявил вежливость, поздравив по телефону своего российского коллегу Владимира Путина с победой на президентских выборах. Такое мнение выразил в четверг в эфире телеканала Fox News бывший постпред США при ООН Джон Болтон, который станет новым помощником хозяина Белого дома по национальной безопасности.
На вопрос о том, как он оценивает данное решение Трампа, Болтон ответил: «На самом деле, я не думаю, что это так или иначе является важным моментом. Я поздравлял многих иностранных дипломатов и официальных лиц. Это значит быть вежливым».
"Согласно сообщению пресс-службы, президент затронул и другие темы. Я никак не участвовал в приготовлениях к этому, — констатировал Болтон. — Выборы только что состоялись. Думаю, дело в вежливости, а не в чем-то ином".
Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту Болтон.
Беседа Путина и Трампа состоялась во вторник. Лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы.
В воскресенье в России состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.