Трампа снова застукали за интимом с моделью

Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал не хотела бы оказаться на месте Меланьи Трамп . Тем не менее, именно с ней изменял жене нынешний президент США . И даже осмелился после интимной связи предложить ей деньг.

Карен Макдугал настойчиво добивалась права рассказать миру о своей связи с Дональдом Трампом. Для этого ей даже пришлось обратиться в суд, который и разрешил профессионалу стиля «ню» поделиться с общественностью своими переживаниями.

Как призналась фотомодель в эфире CNN , в интервью Андерсону Куперу , Дональд Трамп ей очень нравился. Ее покорила харизма мужчины, так что знакомство естественно перетекло в интимную близость. Но вот то, что сделал Трамп после секса, нежную девушку покоробило.

"После близости он пытался заплатить мне, я действительно не знала, как принять это. Я даже не знаю, как описать выражение моего лица. Должно быть, оно было очень грустным", — снова переживала тот неприятный момент в прямом эфире Карен.

По словам модели, на предложение Трампа она ответила ему: «Это не для меня. Я не такая». И Трампу, как говорит Макдугал, пришлось признать: «О да, ты действительно особенная!».

Короткий, но бурный роман развивался в то время, когда будущий президент США уже был женат. И эта мысль не дает Карен спокойно спать. Чтобы успокоить совесть, модель решила извиниться перед первой леди в прямом эфире. «Что я могу сказать, кроме как „прости“? Мне очень жаль. Я бы не хотела, чтобы такое случилось со мной», — сказала женщина.

На вопрос ведущего, просил ли ее Трамп скрыть эту историю, Макдугал ответила отрицательно. Дональд даже никак не отреагировал, узнав о том, что сестра Карен в курсе ее любовной связи. Журналист сделал вывод, что Трамп действительно «имел чувства» к модели — с чем женщина сразу же согласилась. И призналась, что сама была влюблена в красавца Дональда.

Под конец разговора выяснилось, что никаких фотографий, видео, смс-сообщений или других свидетельств этой любовной истории нет. По словам Карен, когда люди любят друг друга, они не собирают на любовника «компромат».