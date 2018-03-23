Ещё
Трампа снова застукали за интимом с моделью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа снова застукали за интимом с моделью 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал не хотела бы оказаться на месте Меланьи Трамп. Тем не менее, именно с ней изменял жене нынешний президент США. И даже осмелился после интимной связи предложить ей деньг.
Карен Макдугал настойчиво добивалась права рассказать миру о своей связи с Дональдом Трампом. Для этого ей даже пришлось обратиться в суд, который и разрешил профессионалу стиля «ню» поделиться с общественностью своими переживаниями.
Как призналась фотомодель в эфире CNN, в интервью Андерсону Куперу, Дональд Трамп ей очень нравился. Ее покорила харизма мужчины, так что знакомство естественно перетекло в интимную близость. Но вот то, что сделал Трамп после секса, нежную девушку покоробило.
"После близости он пытался заплатить мне, я действительно не знала, как принять это. Я даже не знаю, как описать выражение моего лица. Должно быть, оно было очень грустным", — снова переживала тот неприятный момент в прямом эфире Карен.
По словам модели, на предложение Трампа она ответила ему: «Это не для меня. Я не такая». И Трампу, как говорит Макдугал, пришлось признать: «О да, ты действительно особенная!».
Короткий, но бурный роман развивался в то время, когда будущий президент США уже был женат. И эта мысль не дает Карен спокойно спать. Чтобы успокоить совесть, модель решила извиниться перед первой леди в прямом эфире. «Что я могу сказать, кроме как „прости“? Мне очень жаль. Я бы не хотела, чтобы такое случилось со мной», — сказала женщина.
На вопрос ведущего, просил ли ее Трамп скрыть эту историю, Макдугал ответила отрицательно. Дональд даже никак не отреагировал, узнав о том, что сестра Карен в курсе ее любовной связи. Журналист сделал вывод, что Трамп действительно «имел чувства» к модели — с чем женщина сразу же согласилась. И призналась, что сама была влюблена в красавца Дональда.
Под конец разговора выяснилось, что никаких фотографий, видео, смс-сообщений или других свидетельств этой любовной истории нет. По словам Карен, когда люди любят друг друга, они не собирают на любовника «компромат».
Дни.ру: последние новости
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской Россиянам пообещали скорый рост доходов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре64
В России признали бессилие перед США1765
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»7
Еще одна страна вышлет российских дипломатов187
Успенскую сняли с рейса за дебош194
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение