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Немецкий бундестаг выступает за отказ от участия в ядерных программах НАТО
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Немецкий бундестаг выступает за отказ от участия в ядерных программах НАТО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Также фракция «Левых» в бундестаге предложила потребовать вывода тактического ядерного оружия США и исключить развёртывание нового на территории ФРГ, пишет RT. Парламентарии ссылаются на то, что ситуация взаимного недоверия между США и Россией грозит развертыванием нового оружия Штатов в Европе, что приведет к новому витку конфликта.
«Бундестаг Германии призывает федеральное правительство разъяснить США, что Федеративная Республика ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение на своей территории новых ядерных ракет США», — подчеркнули парламентарии.
Федеральное агентство новостей ранее писало, что, по мнению аналитика Майкла О'Хэнлона, расширение НАТО и вступление в него стран, граничащих с Россией, способствовало росту напряженности в отношениях между Москвой и Западом.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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