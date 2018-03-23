Немецкий бундестаг выступает за отказ от участия в ядерных программах НАТО

Также фракция «Левых» в бундестаге предложила потребовать вывода тактического ядерного оружия США и исключить развёртывание нового на территории ФРГ , пишет RT. Парламентарии ссылаются на то, что ситуация взаимного недоверия между США и Россией грозит развертыванием нового оружия Штатов в Европе, что приведет к новому витку конфликта.

«Бундестаг Германии призывает федеральное правительство разъяснить США, что Федеративная Республика ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение на своей территории новых ядерных ракет США», — подчеркнули парламентарии.