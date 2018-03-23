Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера 

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Нижняя палата Конгресса одобрила выделение средств на защиту выборов и противодействие РФ

Конгресс США одобрил выделение $200 млн на военную помощь Украине в 2018 году

Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его