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Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера
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Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера 

ТАСС 9 часов назад
Трамп в «Твиттере» сообщил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера.
ТАСС: последние новости
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