В новом советником Трампа заинтересована Южная Корея

Власти Южной Кореи будут тесно сотрудничать с новым советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи. По словам высокопоставленного чиновника, Болтон хорошо знает о проблемах Корейского полуострова.
Также в Сеуле отметили, что Болтон — «прежде всего, советник, которому доверяет президент США Дональд Трамп».
«Мы будем тесно сотрудничать с ним для решения вопросов Корейского полуострова», — сказал представитель администрации.
Ранее Трамп заявил, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон займёт пост его советника по нацбезопасности вместо Герберта Макмастера.