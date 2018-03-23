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В новом советником Трампа заинтересована Южная Корея
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В Южной Корее намерены тесно сотрудничать с новым советником Трампа по нацбезопасности 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Южной Кореи будут тесно сотрудничать с новым советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи. По словам высокопоставленного чиновника, Болтон хорошо знает о проблемах Корейского полуострова.
Также в Сеуле отметили, что Болтон — «прежде всего, советник, которому доверяет президент США Дональд Трамп».
«Мы будем тесно сотрудничать с ним для решения вопросов Корейского полуострова», — сказал представитель администрации.
Ранее Трамп заявил, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон займёт пост его советника по нацбезопасности вместо Герберта Макмастера.
RT на русском: последние новости
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