Ещё
США окажут Украине военную помощь на 200 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конгресс США одобрил выделение $200 млн на военную помощь Украине в 2018 году 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Reuters
Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей в ночь на пятницу на заседании утвердил выделение $200 млн на военную помощь Украине, в том числе на поставку "оборонительных вооружений", кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом законодателями обеих палат большинством голосов.
"На реализацию "Инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности" выделено $200 млн, они будут доступны до 30 сентября 2018 года", — говорится в тексте.
Таким образом, Конгресс решил сократить сумму, обозначенную в принятом ранее законе о политике американского министерства обороны, который уже подписан президентом Дональдом Трампом. В том документе, разработкой которого занимаются комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса, указано, что для Пентагона на оказание помощи Украине должны быть доступны $350 млн  Однако в рамках работы над расходными статьями федерального бюджета в целом авторы принятого в ночь на пятницу законопроекта решили урезать эту цифру до $200 млн Законодатели также уточняют, что эти средства нельзя расходовать на закупки или поставки Украине ПЗРК. Это правило было заложено и в прежнем законе о бюджете Пентагона. Помимо этого, был продлен запрет на оказание какой-либо помощи со стороны США националистическому формированию "Азов".
Статья о предоставлении Украине военной помощи не носит обязательного характера. Окончательное решение принимает министр обороны.
Документ также включает и положение об оказании помощи Грузии. Согласно тексту, "не менее $105,3 млн должны быть доступны для оказания помощи Грузии". Украине предназначаются не менее $420,7 млн При этом уточняется, что деньги, выделяемые в целях поддержки других государств, не могут быть перечислены "правительствам независимых государств бывшего Советского Союза", которые своими действиями нарушают территориальную целостность стран, входивших в СССР.
С учетом военной помощи общий объем средств для Украины может составить около $620 млн Теперь этот документ поступит на подпись к президенту.
ТАСС: последние новости
Нижняя палата Конгресса одобрила выделение средств на защиту выборов и противодействие РФ Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1281
Раскрыта главная цель Путина на новый срок300
Еще одна страна вышлет российских дипломатов50
Британия испугалась мести России91
Успенскую сняли с рейса за дебош122
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение