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В США накажут за использование Huawei
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WSJ: в США могут лишить субсидий операторов связи, использующих продукцию Huawei 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Власти США рассматривают возможность лишения субсидий американских операторов сотовой и интернет-связи, которые закупают продукцию китайских телекоммуникационных компаний, включая Huawei.
Власти США неоднократно утверждали, что такие китайские компании, как Huawei и ZTE, сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают американские чиновники, на устройства производства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим они призывали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний.
Как пишет газета The Wall Street Journal, телекоммуникационные гиганты США, включая Verizon и AT&T, последовали призыву властей, отказавшись от продукции Huawei. Однако небольшие американские провайдеры продолжают закупать устройства китайского производства, руководствуясь прежде всего их дешевизной по сравнению с аналогами др. компаний.
По данным издания, Федеральная комиссия по связи США, пытаясь воспрепятствовать этому, вскоре может объявить о запрете на выплату субсидий тем малым американским операторам сотовой и интернет-связи, которые пользуются телекоммуникационной продукцией из КНР. Речь идет о субсидиях, выплачиваемых из специального фонда, который был создан властями США с целью развития доступа к широкополосной связи в сельской местности и поддержки дешевых тарифных планов для американцев с невысоким уровнем дохода.
Как отмечает газета, Федеральная комиссия по связи может объявить о нововведениях уже в понедельник. При этом не исключено, что данный план будет отложен на более поздний срок.
В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес, подчеркивая, что на их устройства не устанавливается секретное программное обеспечение, которое передавало бы информацию китайским спецслужбам. Ситуацию комментировали даже в МИД КНР. Официальный представитель ведомства Лу Кан заявлял, что власти страны не позволяют китайским компаниям нарушать законодательство других государств, тем более наносить ущерб их национальной безопасности.
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