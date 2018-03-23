На Трампа надвигается «порноураган». Комментарий Георгия Бовта

В Кремле считают преждевременным говорить о прорывах в отношениях России США после разговора двух президентов, заявил Дмитрий Песков . «Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщила ранее The Washington Post, советники президента США были удивлены, когда тот сказал Владимиру Путину , что ожидает скорой встречи с ним. По сведениям этой газеты, это было неожиданное заявление, так как ранее Трамп ничего о возможности такой встречи не говорил и никаких указаний о ее подготовке не давал. Впрочем, Трампу сейчас нужно быть готовым к новому скандалу, полагает Георгий Бовт

Судя по всему, фраза, оброненная Трампом в разговоре с Путиным насчет того, что он надеется на скорую встречу, была фигурой речи, за которой не стояло никаких реальных планов. До саммита «Большой двадцатки», который пройдет лишь в ноябре в Аргентине , два президента не смогут поговорить и на полях какого-нибудь крупного международного форума. Судя по отношению к России, которое воцарилось сейчас в американском правящем классе, Трамп вообще может стать чуть ли не первым президентом США, который после установления в 1933 году дипломатических отношений с СССР не проведет ни одного полноценного саммита с российским руководителем.

Впрочем, в ближайшие дни администрации Трампа грозит новый скандал, который может отвлечь ее внимание от других важных дел. В воскресенье телеканал CBS запланировал показ интервью порнозвезды по имени Сторми Дэниелс о ее сексуальной связи с Трампом в 2006 году. Ее настоящее имя, впрочем, Стефани Клиффорд , а вышеупомянутый творческий псевдоним можно перевести как Ураганная или Штормовая Дэниелс.

Тема внебрачной интрижки Трампа с порноактрисой всплывала еще во время президентской избирательной кампании. Однако адвокату Трампа Майклу Коэну удалось заткнуть рот Дэниелс, заключив с ней соглашение о неразглашении и заплатив ей 130 тысяч долларов — как он утверждает, из собственных средств. Трамп, в свою очередь, все отрицал и продолжает это делать.

И вот теперь женщина легкого поведения решила нарушить соглашение на том якобы основании, что Трамп лично его не подписывал. В общем, что с нее взять? Одним словом, порнозвезда. Сейчас помощники президента собираются подавать на нее в суд с иском о компенсации на 20 млн долларов за разглашение. Впрочем, сама «Ураганная Дэниелс» уже успела подать на Трампа в суд Калифорнии. Правда, не очень понятно, чего она там хочет добиться. Скорее всего, надо ставить вопрос о том, чего хотят добиться те, кто за ней стоит.

Адвокат порнозвезды Майкл Авенатти поспешил анонсировать содержание интервью, которое было записано в марте. По его словам, зрители узнают о «бандитском поведении» Трампа, угрозах и кое-каких темных денежных делах. Собственно, если не говорить о морали, то юридические неприятности могут грозить Трампу в случае, если выяснится, что это не адвокат от большой щедрости и заботы о клиенте заплатил из собственного кармана 130 тысяч долларов, а эти деньги имеют некое другое, не вполне законное происхождение. В свою очередь, президент CBS Дэвид Родс заявил, что в интервью имеется термин, обозначающий половой контакт, но над окончательным вариантом еще предстоит поработать — судя по всему, с адвокатами телеканала.