Возможности новых крылатых ракет РФ обеспокоили США

Возможности новых крылатых ракет РФ обеспокоили СШАВыступая на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил Робинскон отметила, что дальность полета российских ракет повышает угрозу для США . Также она выразила опасение тем, что запуск этого вида вооружения невозможно отследить, пишет РИА «Новости»

«У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО», — сказала Робинсон.