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Возможности новых крылатых ракет РФ обеспокоили США
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Возможности новых крылатых ракет РФ обеспокоили США 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Возможности новых крылатых ракет РФ обеспокоили СШАВыступая на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил Робинскон отметила, что дальность полета российских ракет повышает угрозу для США. Также она выразила опасение тем, что запуск этого вида вооружения невозможно отследить, пишет РИА «Новости».
«У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО», — сказала Робинсон.
«ФедералПресс» напоминает: ранее на сайте Минобороны РФ завершилось голосование по названиям нового российского вооружения.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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