РФ через 5 лет планирует тратить менее 3% ВВП на оборонные цели — Песков

"Впоследствии он (военный бюджет) будет сокращен, в процентах от ВВП", — сказал Песков.

По его словам, Россия не может сравнивать свои военные расходы с оборонными тратами США . «Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Касаясь темы ядерных вооружений, пресс-секретарь президента указал, что ядерное оружие создано не для того, чтобы оно было использовано, а для защиты. «И основная цель существования ядерного оружия в том, чтобы оно никогда не было использовано. Так что оно защищает и обеспечивает стабильность. Оно обеспечивает этот баланс», — заявил Песков.

"Но не только мы (США и Россия) являемся странами, обладающими ядерным оружием, ядерным потенциалом. Есть и другие государства, которые собираются стать ядерными державами, или страны, которые угрожают миру тем, что скоро станут ядерными державами, государства, которые, возможно, уже стали ядерными державами", — отметил он.

Пресс-секретарь президента указал, что «все это может привести к изменению баланса, и это чрезвычайно опасно». «Сотрудничество между ведущими ядерными державами необходимо для того, чтобы обеспечить процесс нераспространения, чтобы сотрудничать в сфере стратегической стабильности», — подчеркнул Песков.