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В Кремле сообщили о планах снизить расходы на оборону
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В Кремле сообщили о планах снизить расходы на оборону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Оборонный бюджет России будет сокращен, через 5 лет планируется тратить менее 3% ВВП на оборонные цели, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Впоследствии он (военный бюджет) будет сокращен, в процентах от ВВП", — сказал Песков.
По его словам, Россия не может сравнивать свои военные расходы с оборонными тратами США. «Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия. Это нельзя сравнивать с расходами Соединенных Штатов», — подчеркнул он.
Касаясь темы ядерных вооружений, пресс-секретарь президента указал, что ядерное оружие создано не для того, чтобы оно было использовано, а для защиты. «И основная цель существования ядерного оружия в том, чтобы оно никогда не было использовано. Так что оно защищает и обеспечивает стабильность. Оно обеспечивает этот баланс», — заявил Песков.
"Но не только мы (США и Россия) являемся странами, обладающими ядерным оружием, ядерным потенциалом. Есть и другие государства, которые собираются стать ядерными державами, или страны, которые угрожают миру тем, что скоро станут ядерными державами, государства, которые, возможно, уже стали ядерными державами", — отметил он.
Пресс-секретарь президента указал, что «все это может привести к изменению баланса, и это чрезвычайно опасно». «Сотрудничество между ведущими ядерными державами необходимо для того, чтобы обеспечить процесс нераспространения, чтобы сотрудничать в сфере стратегической стабильности», — подчеркнул Песков.
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