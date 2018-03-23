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Токио не считает, что отставка Макмастера негативно повлияет на отношения с США
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Токио не считает, что отставка Макмастера негативно повлияет на отношения с США 

ТАСС 40 минут назад
ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Японии не считает, что отставка помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера окажет негативное влияние на отношения двух стран. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"С администрацией США мы ведем тесный обмен мнениями, в том числе на уровне лидеров двух стран, — заявил он. — Не думаю, что нынешняя отставка окажет какое-то особое негативное влияние на наши отношения".
Глава МИД Японии Таро Коно на отдельной пресс-конференции заявил, что «несколько удивлен» смещением Макмастера, с которым только что провел переговоры во время своего визита в Вашингтон. «В администрации США нет конфликта мнений по поводу, например, политики в отношении Северной Кореи. Уверен, что крупных изменений в стратегии Соединенных Штатов не будет» — добавил министр.
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, со своей стороны, высказался в поддержку назначения бывшего постоянного представителя США при ООН Джона Болтона на пост помощника по национальной безопасности. «Он оставляет впечатление человека, придерживающегося жесткой линии в отношении Северной Кореи», — пояснил свою позицию глава японского военного ведомства.
Президент США Дональд Трамп объявил в четверг в своем Twitter об отставке своего помощника по национальной безопасности Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Болтон. Глава Белого дома сообщил, что «официальная передача дел» состоится 9 апреля. Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.
ТАСС: последние новости
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его США подготовятся к военному решению проблемы КНДР, если дипломатический подход провалится CNN: помощник Трампа по нацбезопасности Макмастер вскоре покинет свой пост
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