Пылающий автомобиль с пропаном протаранил базу ВВС США

Террорист-одиночка напал на базу американских военных в Калифорнии.

США пылающий автомобиль протаранил ворота базы ВВС в Калифорнии, сообщает CBS News.

ФБР квалифицировал нападение как теракт.

Водитель поджег машину и направил ее к ограждению воинской части. По некоторой информации, на транспортном средстве перевозились пропан-цистерны, которые водитель сознательно поджег после прохода через защитные ворота.

Злоумышленник пытался взорвать баллоны, однако в полной мере это сделать не получилось. Сам водитель погиб, автомобиль попытались потушить военнослужащие и пожарные, никто из них не пострадал.

Отмечается, что мотивы нападавшего пока не известны.