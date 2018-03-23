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Пылающий автомобиль с пропаном протаранил базу ВВС США
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Пылающий автомобиль с пропаном протаранил базу ВВС США 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Террорист-одиночка напал на базу американских военных в Калифорнии.
В США пылающий автомобиль протаранил ворота базы ВВС в Калифорнии, сообщает CBS News.
ФБР квалифицировал нападение как теракт.
Водитель поджег машину и направил ее к ограждению воинской части. По некоторой информации, на транспортном средстве перевозились пропан-цистерны, которые водитель сознательно поджег после прохода через защитные ворота.
Злоумышленник пытался взорвать баллоны, однако в полной мере это сделать не получилось. Сам водитель погиб, автомобиль попытались потушить военнослужащие и пожарные, никто из них не пострадал.
Отмечается, что мотивы нападавшего пока не известны.
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