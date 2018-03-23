В США рассказали о контактах с Россией по Сирии 

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США находятся в контакте с Россией по каналам предотвращения конфликтов в связи с сосредоточением просирийских сил вблизи позиций коалиции, заявил в интервью РИА Новости представитель коалиции по борьбе с ИГ* во главе с США полковник Райан Диллон.
"Мы наблюдаем медленное наращивание войск на восточной стороне реки Евфрат. Мы связывались по этому поводу с российскими партнерами в Сирии… Наши намерения — прежде всего, деэскалация посредством диалога", — сказал он в телефонном интервью.
* Запрещенная в России террористическая организация
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