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В Пентагоне рассказали, почему Россия и Катай опасны для США
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В Пентагоне рассказали, почему Россия и Катай опасны для США 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пентагоне рассказали, почему Россия и Катай опасны для СШАПо словам Руда, как пишет ТАСС, Россия и Китай стремятся «изменить мировой порядок» и изменить территориальные границы. Американский политик уточнил, что эти страны являются угрозой безопасности Соединенных Штатов, союзников и партнеров.
Он также отметил, что «долговременное соперничество с Китаем и Россией требует увеличения» финансирования американских Вооруженных Сил, потому как «масштабы этих угроз в будущем лишь возрастут».
Как ранее писал «ФедералПресс», Тиллерсон перед уходом назвал Вашингтон «подлым городком».
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