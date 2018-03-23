В Пентагоне рассказали, почему Россия и Катай опасны для США

Пентагоне рассказали, почему Россия и Катай опасны для СШАПо словам Руда, как пишет ТАСС , Россия и Китай стремятся «изменить мировой порядок» и изменить территориальные границы. Американский политик уточнил, что эти страны являются угрозой безопасности Соединенных Штатов , союзников и партнеров.

Он также отметил, что «долговременное соперничество с Китаем и Россией требует увеличения» финансирования американских Вооруженных Сил, потому как «масштабы этих угроз в будущем лишь возрастут».