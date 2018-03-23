Пентагон обвинил Москву в намерении изменить мировой порядок 

Заместитель главы Пентагона Джон Руд объяснил, почему РФ и КНР представляют угрозу для безопасности США и их союзников.
"Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшие территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников", — заявил замминистра обороны на слушаниях в Сенате.
Он подчеркнул, что главным вызовом в укреплении безопасности США является «усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай». Для того, чтобы противостоять не только российской и китайской угрозам, но и «странам изгоям», как КНДР и Иран, Вашингтону и его партнерам необходимо повышать военные расходы, уверен Руд.
Американские военачальники постоянно говорят о «российской угрозе», передает РИА Новости. Так, генерал Джон Хайтен назвал Россию наиболее значительной угрозой США, а глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что Пекин и Москва хотят построить мир по своим «авторитарным моделям».