Пентагон обвинил Москву в намерении изменить мировой порядок

"Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшие территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников", — заявил замминистра обороны на слушаниях в Сенате.