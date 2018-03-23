Трамп объявил об отставке советника по нацбезопасности Макмастера 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил заменить советника по нацбезопасности Герберта Макмастера на экс-постпреда США при ООН Джона Болтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я рад объявить… Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что в Белом доме готовятся назначить нового человека на пост советника президента США по вопросам национальной безопасности вместо Герберта Макмастера.
В декабре 2017 года стало известно, что бывшая участница телевизионного реалити-шоу Дональда Трампа «Подмастерье» Омароса Манигол-Ньюман покидает пост в Белом доме.