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Трамп отправил в отставку помощника по нацбезопасности Макмастера
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Трамп отправил в отставку помощника по нацбезопасности Макмастера 

Российская Газета 55 минут назад
Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, место которого займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон.
"Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности", — цитирует РИА Новости сообщение главы американсокого государства.
Ранее стало известно, что увольнение Макмастера станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации президента США. Своих постов лишатся и другие должностные лица высокого ранга.
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