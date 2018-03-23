Трамп отправил в отставку помощника по нацбезопасности Макмастера 

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, место которого займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон.
"Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности", — цитирует РИА Новости сообщение главы американсокого государства.
Ранее стало известно, что увольнение Макмастера станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации президента США. Своих постов лишатся и другие должностные лица высокого ранга.