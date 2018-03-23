США ввели в эксплуатацию новую антитеррористическую тренировочную базу в Иордании

Посольство США в Иордании сегодня опубликовало заявление о том, что после введения базы в эксплуатацию, способности США по оказанию Иордании поддержки в борьбе с терроризмом сильно увеличатся, особенно в реагировании в критические моменты и в расследованиях инцидентов, связанных со взрывами.

Глава Главного управления жандармерии Иордании Хуссейн Аль-Хаватмех на церемонии введения в эксплуатацию заявил, что эта база станет тренировочной школой жандармерии Иордании. —0—