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СМИ узнали о расследовании в отношении завода «Калашников» в США
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СМИ узнали о расследовании в отношении завода «Калашников» в США 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47), передает агентство Блумберг.
Как пишет агентство, руководство данного завода «связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина».
"Офис прокурора Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы (местные и на уровне штата). Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность (компании) RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич", — сообщает Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна «Калашников» и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.
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