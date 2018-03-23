Bloomberg сообщило о расследовании в отношении завода «Калашников» в США

США начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова АК-47, пишет Bloomberg

Агентство сообщает, что офис прокурора Майми хочет изучить записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года о получении налоговых льгот на местном уровне и на уровне штата. Источник Bloomberg заявил, что федеральные прокуроры расследуют деятельность компании RWC Group, которой принадлежит данный завод, расположенный в Помпано-Бич (штат Флорида).

В 2012 году RWC Group стала единственным поставщиком продукции концерна «Калашников» в США. Отмечается, что российская компания планировала ежегодно продавать в США 200 тыс. автоматов, однако в 2014 году Минфин США ввел санкции против российской компании из-за ситуации на Украине . После этого RWC Group заявила, что она оборвала все связи с Россией и концерном «Калашников».

Ранее Bloomberg сообщило о свидетельствах того, что, несмотря на санкции, у RWC Group все еще остались связи с российской компанией. Так, указывало агентство, в поданной в апреле 2015 года заявке на получение налоговых льгот на $162 тыс. сообщалось, что Kalashnikov USA планировал собирать автоматы из деталей, поставленных Россией. Кроме того, в декабре 2016 года в судебных материалах RWC Group указывала, что у нее все еще есть лицензия на сборку и реализацию автоматов Калашникова.

Bloomberg отмечает, что руководители Kalashnikov USA не раз заявляли, что их компания не нарушает санкции, поскольку производит оружие собственного дизайна и не использует детали из России. В концерне «Калашников» также подчеркивали, что ни один из его менеджеров или акционеров не имеет бизнес-связей с Kalashnikov USA.