США продадут Саудовской Аравии тысячи противотанковых управляемых ракет

Всего Эр-Рияд изъявил желание закупить у Вашингтона до 6696 американских ракет TOW 2B. Поставка должна включать в себя необходимые запчасти, техническую документацию, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава.

министерстве обороны США уверены, что завершение сделки даст возможность королевству повысить свою обороноспособность. «Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», — считают в Пентагоне.

Соответствующее уведомление госдеп же направил в Конгресс. У законодателей есть 30 дней на изучение оружейных контрактов и возможное их блокирование.