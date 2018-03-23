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США продадут Саудовской Аравии тысячи противотанковых управляемых ракет
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США продадут Саудовской Аравии тысячи противотанковых управляемых ракет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на общую сумму в 670 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.
Всего Эр-Рияд изъявил желание закупить у Вашингтона до 6696 американских ракет TOW 2B. Поставка должна включать в себя необходимые запчасти, техническую документацию, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава.
В министерстве обороны США уверены, что завершение сделки даст возможность королевству повысить свою обороноспособность. «Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», — считают в Пентагоне.
Соответствующее уведомление госдеп же направил в Конгресс. У законодателей есть 30 дней на изучение оружейных контрактов и возможное их блокирование.
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