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Пентагон: Россия и Китай представляют серьезную угрозу для безопасности США
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Пентагон: Россия и Китай представляют серьезную угрозу для безопасности США 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Россия и Китай хотят «перекроить мировой порядок» и представляют собой все более возрастающую угрозу для безопасности Соединенных Штатов и их партнерам. С таким утверждением выступил в четверг заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Китай и Россия стремятся перекроить мировой порядок и изменить территориальные границы. Они представляют собой все более возрастающую угрозу безопасности Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", — сказал он.
По версии Руда, «сегодня Соединенные Штаты сталкиваются со все более сложной обстановкой в сфере безопасности», в которой «главным вызовом процветанию и безопасности США» является «возрождение долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими державами, как Китай и Россия». Он отметил, что «долговременное соперничество с Китаем и Россией требует увеличения» финансирования американских ВС, «потому что масштабы этих угроз в будущем лишь возрастут».
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