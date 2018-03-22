Пентагон: Россия и Китай представляют серьезную угрозу для безопасности США

"Китай и Россия стремятся перекроить мировой порядок и изменить территориальные границы. Они представляют собой все более возрастающую угрозу безопасности Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", — сказал он.

По версии Руда, «сегодня Соединенные Штаты сталкиваются со все более сложной обстановкой в сфере безопасности», в которой «главным вызовом процветанию и безопасности США» является «возрождение долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими державами, как Китай и Россия». Он отметил, что «долговременное соперничество с Китаем и Россией требует увеличения» финансирования американских ВС, «потому что масштабы этих угроз в будущем лишь возрастут».