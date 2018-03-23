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Трамп заявил, что дал бы себе 25-летнему совет не баллотироваться в президенты США
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Трамп заявил, что дал бы себе 25-летнему совет не баллотироваться в президенты США 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рекомендовал бы самому себе в молодости не предпринимать попыток добиться избрания на пост главы государства. Он шутливо сообщил об этом, выступая в четверг на организованном в Белом доме форуме с участием молодых избирателей, придерживающихся консервативных взглядов. Мероприятие собрало политических единомышленников Трампа, представляющего Республиканскую партию.
"Какой бы совет вы дали 25-летнему Дональду Трампу, зная то, что вы сегодня знаете?" — спросил у главы администрации США ведущий одной из дискуссий на форуме Чарли Кирк. Этот 24-летний активист является создателем и руководителем консервативной общественной организации Turning Point USA. «Не баллотируйся в президенты», — ответил с улыбкой под смех и аплодисменты аудитории Трамп. «Но мы рады, что вы это сделали», — сказал ему Кирк.
С точки зрения Трампа, общественное мнение и пресса в США были к нему гораздо более благосклонны в его бытность крупным предпринимателем, до его победы на выборах в 2016 году.
"Люди действительно это понимают. Есть так много вымышленных новостей. Никто [раньше] себе этого не представлял. Я в действительности горжусь тем фактом, что в большой степени вскрыл это, мы вскрыли это; это достижение", — сказал американский лидер.
При этом Трамп заверил, что его критика не направлена на всю прессу в целом. «Когда я говорю о вымышленных [новостях], я не имею в виду всех [журналистов]», — подчеркнул президент.
ТАСС: последние новости
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его NYT: два бизнесмена убеждали Трампа уволить Тиллерсона в интересах саудовцев и ОАЭ Трамп и Путин условились укреплять стратегическую стабильность
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