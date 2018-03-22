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Госдеп считает, что сотрудничество с Китаем по КНДР продолжится
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Госдеп считает, что сотрудничество с Китаем по КНДР продолжится 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. И.о. замгоссекретаря США Хезер Науэрт полагает, что Китай не откажется сотрудничать по КНДР из-за торговых ограничений.
"У нас долгие отношения с Китаем, необходимо проделать очень много работы…одна из главных вещей, с которой нам придется иметь дело с Китаем, это КНДР. Позвольте мне напомнить, что они проголосовали в поддержку резолюции СБ ООН по санкциям против КДНР", — сказала она на брифинге.
По ее мнению, США не считают, что «это изменится». «У нас сложные отношения, но у нас есть много областей, где мы должны работать вместе с ними. И они признают, что это не только в интересах США, это в наилучших интересах Китая», — добавила Науэрт.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», подписание этого документа транслировал телеканал MSNBS.
Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам на брифинге, что минфин США в двухмесячный срок также определит новые торговые меры против КНР. В частности, президент поручил министерству финансов в 60-дневный срок разработать и предложить дополнительные меры, помимо тех, что уже объявлены в четверг.
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