Госдеп считает, что сотрудничество с Китаем по КНДР продолжится

"У нас долгие отношения с Китаем, необходимо проделать очень много работы…одна из главных вещей, с которой нам придется иметь дело с Китаем, это КНДР. Позвольте мне напомнить, что они проголосовали в поддержку резолюции СБ ООН по санкциям против КДНР", — сказала она на брифинге.

По ее мнению, США не считают, что «это изменится». «У нас сложные отношения, но у нас есть много областей, где мы должны работать вместе с ними. И они признают, что это не только в интересах США, это в наилучших интересах Китая», — добавила Науэрт.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», подписание этого документа транслировал телеканал MSNBS.

Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.