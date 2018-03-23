Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом»

"Я бы просил вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям, — сказал экс-сотрудник Белого дома. Он также сообщил, что подготовил для своего преемника 13 папок с рекомендациями по различным аспектам внешней политики.