Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом» 

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что Вашингтон может быть «очень злым городом».
"Я бы просил вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям, — сказал экс-сотрудник Белого дома. Он также сообщил, что подготовил для своего преемника 13 папок с рекомендациями по различным аспектам внешней политики.
Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации. Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря Соединенных Штатов.
Его место займет Майкл Помпео, который сейчас руководит ЦРУ. Кандидатуру Помпео должны утвердить сенаторы, напоминает ТАСС.