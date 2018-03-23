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Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом»
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Тиллерсон назвал Вашингтон «очень злым городом» 

Российская Газета 23 марта 2018
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Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что Вашингтон может быть «очень злым городом».
"Я бы просил вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям, — сказал экс-сотрудник Белого дома. Он также сообщил, что подготовил для своего преемника 13 папок с рекомендациями по различным аспектам внешней политики.
Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации. Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря Соединенных Штатов.
Его место займет Майкл Помпео, который сейчас руководит ЦРУ. Кандидатуру Помпео должны утвердить сенаторы, напоминает ТАСС.
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