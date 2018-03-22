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Тиллерсон назвал Вашингтон «очень подлым городом»
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Тиллерсон назвал Вашингтон «очень подлым городом» 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Дональдом Трампом, в своей прощальной речи назвал Вашингтон «очень подлым городом». Об этом сообщает CNN.
"Он (Вашингтон. — "Газета.Ru") может быть очень подлым городом… Но вам не обязательно принимать участие в этом", — сказал госсекретарь.
Тиллерсон также обратился к сотрудникам Госдепартамента, отметив, что только они могут сохранить целостность ведомства.
Ранее было опубликовано прощальное послание Тиллерсона американским дипломатам.
Тиллерсон уже передал свои обязанности заместителю, но формально останется госсекретарем до 31 марта.
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