Белый дом: Трамп и Эрдоган подтвердили важность крепких двусторонних связей

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для того, чтобы подтвердить важность крепких отношений между США и Турцией, будучи союзниками по НАТО и стратегическими партнерами, а также, чтобы обменяться взглядами на развитие ситуации в регионе", — отмечается в комментарии.

В Белом доме также сообщили, что «лидеры подтвердили приверженность продолжать усилия по укреплению сотрудничества» для решения совместных стратегических задач, а также обсудили «обеспокоенности обеих стран, которые влияют на двусторонние отношения».

Последнее время отношения между Турцией и США обострились из-за разногласий по ряду вопросов, в том числе по ситуации в Сирии и задержанию сотрудников американских дипмиссий.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ ) в июне 2016 года. Анкара также обвиняла Вашингтон в том, что они демонстрируют двойные стандарты.