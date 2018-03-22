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Нижняя палата Конгресса одобрила выделение средств на защиту выборов и противодействие РФ
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Нижняя палата Конгресса одобрила выделение средств на защиту выборов и противодействие РФ 

ТАСС 39 минут назад
ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг на заседании приняла проект федерального бюджета на 2018 финансовый год, в котором заложены средства на противодействие так называемому российскому влиянию и на усиление защиты американской избирательной системы. Это решение поддержали большинство конгрессменов.
В законопроекте, на основании которого госучреждения США получат финансирование, указано, что не менее $250 млн предназначены для «противодействия российскому влиянию». Речь не идет об одном единичном транше. Общая цифра складывается из долей от средств, выделенных по другим статьям, в частности «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии», «Иностранная военная помощь» и так далее.
Еще $380 млн федеральные власти смогут распределить в виде грантов, которые позволят усилить защиту американской избирательной системы. Федеральное бюро расследований получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими кибератаками, приписываемыми Вашингтоном Москве.
Также продлевается полный запрет на заключение каких-либо контрактов или иное материальное сотрудничество с "Рособоронэкспортом".
Теперь законопроект о бюджете на 2018 финансовый год в размере $1,3 трлн должен принять Сенат США. Документ поступит на рассмотрение верхней палаты уже завтра, при этом сенаторы должны завершить работу над ним и проголосовать до полуночи. В противном случае у федерального правительства не останется средств для продолжения работы.
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