Тиллерсон пожелал сотрудникам госдепа сохранять взаимоуважение в Вашингтоне

Трамп в прошлый вторник отправил в отставку Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан

"Я хочу попросить, чтобы каждый из вас продолжал относиться друг к другу с уважением, независимо от должности, занимаемой в жизни позиции или роли, каждый из вас важен для госдепартамента, мы все лишь люди, которые пытаемся делать свое дело. В завершении я хочу, чтобы каждый из вас каждый день делал хотя бы одно доброе дело для другого", — сказал Тиллерсон, обращаясь к сотрудникам госдепартамента.

"Это (Вашингтон — ред.) может быть очень подлый город… но вы можете не принимать в этом участия. Каждый из нас сам принимает решение, кем мы хотим быть и как будут относиться к нам, и как мы будем относиться к другим", — отметил с улыбкой Тиллерсон, ремарку которого зал прервал смехом и аплодисментами. Экс-госсекретарь поблагодарил своих коллег в госдепе. Он также призвал дипломатов помнить о своей безопасности и быть честными и ответственными.