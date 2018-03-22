Пентагон заявил, что США хотят убедить Россию вернуться к соблюдению ДРСМД

"Примерно четыре года назад администрация [бывшего в то время президентом] Барака Обамы пришла к выводу, что россияне нарушают положения этого договора. С тех пор представители и администрации Обамы , и администрации [президента Дональда] Трампа на встречах с российскими коллегами выражали нашу обеспокоенность по этому поводу. Тем не менее США остаются участником договора. И наша нынешняя позиция заключается в том, что мы по-прежнему пытаемся убедить их [Россию] вернуться к соблюдению договора", — отметил он. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

Руд утверждал, что, реагируя на «такие действия России», США приступили «к проведению некоторых исследовательских работ», связанных с разработкой ракетных систем, что, по его словам, «не является нарушением обязательств по ДРСМД». Он также напомнил, что в обнародованной Пентагоном 2 февраля новой ядерной доктрине США содержатся рекомендации «по укреплению потенциала ядерного сдерживания», предусматривающие, в частности, планы уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования. Как говорится в документе, «если Россия вернется к соблюдению ДРСМД, то США могут пересмотреть замыслы создания крылатой ракеты».

Руд сообщил, что Пентагон запросил у Конгресса на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, $22,6 млн для того, чтобы «начать работы по модификации небольшого количества ядерных боеголовок для БРПЛ» с целью уменьшения их мощности, а также $1 млн для «проведения анализа о технических характеристиках и возможной стоимости создания ядерной крылатой ракеты морского базирования».

Москва , не раз подчеркивая, что обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД голословны, выдвигает Вашингтону встречные претензии по выполнению положений этого договора.

В соответствии с ДРСМД, вступившем в силу 1 июня 1988 года, его участники обязуются не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности. Всего СССР уничтожил 1846 таких ракет, США — 846.