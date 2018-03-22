США ввели санкции против создателя химоружия из Франции 

Вашингтон внес в санкционный список помогавшего террористам ИГ с созданием химоружия гражданина Франции, сообщает госдепартамент США.
В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что гражданин Франции Джо Асперман является «старшим специалистом ИГ по химическому оружию», передает RT.
Кроме этого, по данным госдепартамента США, Асперман от имени ИГ руководил производством химоружия в Сирии, а также его применением.
Санкции предполагают, что гражданам США запрещено вести какие-либо дела с Асперманом, кроме этого все активы француза, которые могут оказаться в распоряжении США, замораживаются.