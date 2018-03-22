Ещё
Мишель Обама напишет самую дорогую книгу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишель Обама напишет самую дорогую книгу 

ИД «Собеседник» 20 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Жена 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама выпустит книгу мемуаров.
Точная дата выхода бестселлера уже объявлена — 13 ноябля 2018 года. В нем Мишель откровенно расскажет о том, как ей было нелегко в роли первой афроамериканской супруги президента и как удалось создать самый гостеприимный Белый дом за всю историю Америки. Вспомнит Обама и о собственном детстве, удивительных историях, которые привели ее к вершине карьеры и позволили стать полноценной личностью. Мемуары так и называются — «Становление».
«Это история о судьбе маленькой девочки из простой чикагской семьи, которая нашла себе силы встать на ноги и вдохновлять других людей», — говорит Мишель.
Дополнит историю жены 56-летний Барак Обама, который напишет вторую книгу о том, что происходило за кулисами Белого дома во время его правления. Выход книги ожидается в 2019 году, права на публикацию выкупило крупное издательство Penguin Random House и уже заплатило семейной паре фантастический гонорар — 65 миллиона долларов! Ни один из американских президентов до этого не получал столь огромной выплаты за свои мемуары. А это значит, что мемуары должны быть по-настоящему скандальными.
Напомним, предыдущая книга Мишель была посвящена секретам огородничества, правильному образу жизни и питанию. А для Барака эта книга станет уже четвертой по счету: ранее у него вышло три автобиографических романа, ставших бестселлерами.
ИД «Собеседник»: последние новости
Сенаторы США призвали закрыть проект "Северный поток – 2" Трамп заявил, что расследование по "российскому делу" основано на фейках Михаил Таратута: Не последний день Помпео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии125
Мэй может остаться без поддержки50
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию67
Савченко задержана363
Обязательное медстрахование предложили отменить360
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение