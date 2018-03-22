Мишель Обама напишет самую дорогую книгу

Точная дата выхода бестселлера уже объявлена — 13 ноябля 2018 года. В нем Мишель откровенно расскажет о том, как ей было нелегко в роли первой афроамериканской супруги президента и как удалось создать самый гостеприимный Белый дом за всю историю Америки. Вспомнит Обама и о собственном детстве, удивительных историях, которые привели ее к вершине карьеры и позволили стать полноценной личностью. Мемуары так и называются — «Становление».

«Это история о судьбе маленькой девочки из простой чикагской семьи, которая нашла себе силы встать на ноги и вдохновлять других людей», — говорит Мишель.

Дополнит историю жены 56-летний Барак Обама, который напишет вторую книгу о том, что происходило за кулисами Белого дома во время его правления. Выход книги ожидается в 2019 году, права на публикацию выкупило крупное издательство Penguin Random House и уже заплатило семейной паре фантастический гонорар — 65 миллиона долларов! Ни один из американских президентов до этого не получал столь огромной выплаты за свои мемуары. А это значит, что мемуары должны быть по-настоящему скандальными.

Напомним, предыдущая книга Мишель была посвящена секретам огородничества, правильному образу жизни и питанию. А для Барака эта книга станет уже четвертой по счету: ранее у него вышло три автобиографических романа, ставших бестселлерами.