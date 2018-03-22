Трампа уличили в использовании «оружия массового убеждения»

Как отмечает издание, в статьях некоторых американских изданий утверждается, что таким «оружием» Трамп пользовался перед президентскими выборами.

Ранее The New York Times написала, что консультанты Трампа использовали данные Facebook о миллионах людей. В материале газеты шла речь о стартапе Cambridge Analytica, которому удалось собрать частную информацию из профилей 50 с лишним миллионов пользователей без их разрешения. С работой этой компании газета связала результаты Трампа на выборах.

«Взгляд» отмечает, что после выхода статьи NYT стоимость соцсети на рынке упала на 40 миллиардов долларов, а в парламентах США и Великобритании пообещали начать расследование. Пользователей начали призывать удалять аккаунты.

По данным издания, «никакого Трампа» в истории со сбором данных «изначально и близко не было», так как началась она в 2013 году и была связана с миллиардером-республиканцем Робертом Мерсером . Cambridge Analytica работала на Трампа уже в 2016 году, рассылая избирателям точечную политическую рекламу и «наиболее отвечающие психологическому типу» новости.

«И вот — Трамп победил. <…> Это ли не подтверждения всемогущества «Кэмбридж Аналитики»?» — пишет «Взгляд», отмечая, что на самом деле о своей работе Cambridge Analytica публично рассказывала с 2014 года, а потом даже начала рекламировать свои успехи с Трампом.

«Взгляд» подчеркивает, что все наработки Cambridge Analytica основаны на обработке данных Facebook. «Кто мешал самому Цукербергу, известному стороннику Обамы и Клинтон, работать на победу демократов?» — поинтересовалось издание.

По версии «Взгляда», «надуманная история» с Cambridge Analytica стала еще одним «свидетельством кризиса, в котором пребывают западные элиты», не желающие признать объективность победы Трампа и ищущие «российский след».