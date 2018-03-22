Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его

"Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень, — написал Трамп. — На самом деле он слаб, умственно и физически, и он еще угрожает, уже во второй раз, напасть на меня. Он меня не знает, он сразу сдастся, и будет размазывать слезы по лицу. Не угрожай людям, Джо"!

Во вторник, выступая в Университете Майами , Джо Байден подверг критике Трампа, напомнив о выдвинутых против президента обвинениях в сексуальных домогательствах. В частности, Байден упомянул обнародованную в 2016 году видеозапись, на которой Трамп хвастается перед собеседником, что имеет успех у женщин, которым якобы нравится, когда он к ним пристает.

"Меня спросили, хотел бы я провести дебаты с этим джентльменом [Трампом], и я сказал: «Нет!» — заявил демократ Байден, выступая во вторник в Майами перед студентами-сторонниками его партии. — Если бы мы были в старших классах школы, я бы вывел его на задворки спортзала и хорошенько бы его поколотил".

В начале марта республиканец Дональд Трамп прокомментировал потенциальное намерение бывшего вице-президента Джозефа Байдена баллотироваться в президенты в 2020 году. Трамп, употребив нелицеприятное выражение, заверил, что легко обойдет его.