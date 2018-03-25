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WSJ: глава Apple рекомендовал Трампу вести политику свободной торговли
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WSJ: глава Apple рекомендовал Трампу вести политику свободной торговли 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Глава компании Apple Тим Кук посоветовал президенту США Дональду Трампу проводить политику открытости в сфере торговли. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The Wall Street Journal.
Как отмечается в материале, Кук в этот же день принял участие в экономическом форуме в Пекине. Во время публичной дискуссии главе Apple был задан вопрос о том, какой бы совет он мог бы дать американскому лидеру. «Исключительные результаты демонстрируют страны, которые придерживаются принципа открытости, настроены на торговлю и разнообразие», — ответил Кук. Он констатировал, что «государства, которые этого не делают», таких успехов не добиваются.
Руководитель одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock Inc. Ларри Финк, в свою очередь, на этом же форуме высказался против начала торговой войны между США и КНР. «Миру нужен сильный Китай и сильные США. Миру не нужна открытая борьба, в которой мы уменьшим имеющиеся общие возможности», — указал он.
В четверг Трамп подписал меморандум, который предполагает введение комплекса мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Американский лидер поручил в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР. Кроме того, Трамп поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.
Министерство коммерции КНР после подписания Трампом этого меморандума опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.
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