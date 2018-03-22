Американский дипломат приедет в Турцию с альтернативой С-400

В ходе визита американского дипломата Тины Кайданов (Tina Kaidanow) в Турцию , который запланирован на 31 марта, турецкой стороне будет сделано предложение по ракетным системам «Пэтриот» (Patriot), информирует турецкая газета «Сабах».

Высокопоставленный американский дипломат сообщил, что представитель Госдепартамента США по политико-военным вопросам Тина Кайданов посетит Турцию. В ходе визита, который состоится в рамках Турецко-американского диалога в сфере оборонной промышленности, американская сторона в качестве альтернативы С-400 сделает Турции предложение, связанное с системами противоракетной обороны «Пэтриот». Американский чиновник, побеседовавший с «Сабах», отметил, что в США надеются на интерес Турции к этому предложению.

Американский источник подчеркнул, что администрация Трампа стала использовать продажи оружия в качестве инструмента внешней политики, поэтому теперь в США будут стремиться, чтобы сделки по оружию без труда проходили через Конгресс. Как сообщил один турецкий дипломат, визит Кайданов состоится 31 марта.