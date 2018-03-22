Трамп пообещал заставить Байдена плакать

"Безумный Джо Байден пытается строить из себя крутого парня. На самом деле он слабый, как психически, так и физически, и все же он угрожает мне во второй раз физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы у меня быстро и сильно, и все время плакал бы. Не угрожай людям, Джо!", — распалился Трамп в Twitter.

Ранее Байден в интервью CNN заявил, что в средней школе отвел бы Трампа за спортзал и «выбил бы из него всю дурь» за неуважительное отношение к женщинам.

Бывший вице-президент не первый раз публично критикует Трампа. В январе прошлого года он призывал президента «повзрослеть», а в феврале этого года сравнил его с «нелепостью».