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Трамп пообещал заставить Байдена плакать
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Трамп пообещал заставить Байдена плакать 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Президент США Дональд Трамп обещает побить бывшего вице-президента Джо Байдена и заставить его все время плакать, сообщает портал Business Insider.
"Безумный Джо Байден пытается строить из себя крутого парня. На самом деле он слабый, как психически, так и физически, и все же он угрожает мне во второй раз физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы у меня быстро и сильно, и все время плакал бы. Не угрожай людям, Джо!", — распалился Трамп в Twitter.
Ранее Байден в интервью CNN заявил, что в средней школе отвел бы Трампа за спортзал и «выбил бы из него всю дурь» за неуважительное отношение к женщинам.
Бывший вице-президент не первый раз публично критикует Трампа. В январе прошлого года он призывал президента «повзрослеть», а в феврале этого года сравнил его с «нелепостью».
По некоторым данным, Джо Байден планирует выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.
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