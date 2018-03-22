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Крупнейшую военную базу США в Турции готовят к переводу в Грецию
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Крупнейшую военную базу США в Турции готовят к переводу в Грецию 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
По данным издания ToVima, США разрабатывают планы сохранения своего военного присутствия в регионе при реализации сценария ухода из Инджирлика.
На то, что это действительно может произойти указывает стремительное охлаждение отношений между Анкарой и Вашингтоном из-за разногласий относительно поддержки США курдов в северной Сирии, а также нескрываемых в Конгрессе США угроз применения американских санкций против Турции из-за решения турецкого руководства приобрести российские системы ПВО С-400.
В прошлом году из-за разногласий Берлина с Анкарой Инджирлик уже покинули военнослужащие ФРГ, переместившись в Иорданию.
В случае вынужденного ухода американцев из Инджирлика на роль проводника военно-стратегических интересов Вашингтона в юго-восточной Европе и восточной части Средиземного моря лучше всего подходит союзник США по НАТО Греция, у которой, как известно, имеется свой «букет претензий» к Турции.
В Греции у США уже есть крупнейшая в восточном Средиземноморье военно-морская и авиационная база Суда-бэй на острове Крит. Кстати, именно отсюда с регулярной периодичностью к берегам российского Крыма отправляются американские разведывательные самолеты.
Теперь же, по данным греческих СМИ, Вашингтон рассматривает возможность использования в своих интересах новых объектов, в числе которых фигурируют авиационные базы Андравида и Каламата на полуострове Пелопоннес, а также база Неа Анхиалос в центральной Греции.
Правда, куда в таком случае переместится американское ядерное оружие, складированное на базе Инджирлик со времен холодной войны, остается большим вопросом. В любом случае, в Греции вряд ли будут рады разместить на своей территории часть стратегического потенциала США. По крайней мере осенью прошлого года Афины категорически отвергли слухи в прессе о том, что подобные вопросы обсуждались в Вашингтоном.
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