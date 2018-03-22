Пекин прокомментировал американский законопроект о борьбе с пропагандой

В конгрессе США в настоящее время находится законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но направлен, прежде всего, на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например китайский Институт Конфуция. Законопроект требует от этих учреждений регистрации в качестве иностранных агентов, если они продвигают политическую повестку правительств иностранных государств.

"Что касается заявлений определенных лиц в США в отношении Института Конфуция, то я считаю, что это может каким-то образом расстроить Китай. Эти заявления отдельных лиц в США являются лишь отражением их отношения к миру в целом и развитию Китая… Мы надеемся на то, что эти люди отбросят в сторону отжившие свое время концепции, будут объективно судить о развитии Китая и мира в целом", — сказала на брифинге Хуа Чуньин, комментируя соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что миссией Института Конфуция является продвижение сотрудничества Китая с другими странами в сфере образования и культуры, а также повышение уровня взаимопонимания и укрепление дружбы между народами.