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Пекин прокомментировал американский законопроект о борьбе с пропагандой
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Пекин прокомментировал американский законопроект о борьбе с пропагандой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин после представления законопроекта в США, предусматривающего регистрацию Института Конфуция в качестве иностранного агента, призвала отбросить в сторону устаревшие концепции и объективно отнестись к развитию Китая.
В конгрессе США в настоящее время находится законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но направлен, прежде всего, на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например китайский Институт Конфуция. Законопроект требует от этих учреждений регистрации в качестве иностранных агентов, если они продвигают политическую повестку правительств иностранных государств.
"Что касается заявлений определенных лиц в США в отношении Института Конфуция, то я считаю, что это может каким-то образом расстроить Китай. Эти заявления отдельных лиц в США являются лишь отражением их отношения к миру в целом и развитию Китая… Мы надеемся на то, что эти люди отбросят в сторону отжившие свое время концепции, будут объективно судить о развитии Китая и мира в целом", — сказала на брифинге Хуа Чуньин, комментируя соответствующий вопрос.
Она подчеркнула, что миссией Института Конфуция является продвижение сотрудничества Китая с другими странами в сфере образования и культуры, а также повышение уровня взаимопонимания и укрепление дружбы между народами.
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