Большинство американцев в возможность мирного диалога с КНДР, показал опрос

Опрос проходил с 16 по 20 марта, в интервьюировании приняли участие 1291 человек, статистическая погрешность опроса составила плюс-минус 3,3 процентных пункта.

Как отмечается на сайте учебного заведения, 65% американцев считают, что США способны наладить отношения между странами с помощью дипломатии, в то время как 16% опрошенных высказались за военное решение вопроса.

При этом 51% участников опроса заявили, что не уверены, способен ли президент США Дональд Трамп урегулировать ситуацию. Согласно данным университета, показатель уверенности в политике Трампа в отношении Пхеньяна среди опрошенных составляет 46%, что является самым высоким показателем, который когда-либо был зарегистрирован университетом.