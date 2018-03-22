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Большинство американцев в возможность мирного диалога с КНДР, показал опрос
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Большинство американцев в возможность мирного диалога с КНДР, показал опрос 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большинство жителей США верят, что напряженную ситуацию с Северной Кореей можно нормализовать дипломатическим путем, свидетельствуют данные опроса Квиннипэкского университета (частный университет в штате Коннектикут).
Опрос проходил с 16 по 20 марта, в интервьюировании приняли участие 1291 человек, статистическая погрешность опроса составила плюс-минус 3,3 процентных пункта.
Как отмечается на сайте учебного заведения, 65% американцев считают, что США способны наладить отношения между странами с помощью дипломатии, в то время как 16% опрошенных высказались за военное решение вопроса.
При этом 51% участников опроса заявили, что не уверены, способен ли президент США Дональд Трамп урегулировать ситуацию. Согласно данным университета, показатель уверенности в политике Трампа в отношении Пхеньяна среди опрошенных составляет 46%, что является самым высоким показателем, который когда-либо был зарегистрирован университетом.
Ранее в Финляндии прошла первая встреча дипломатов США, КНДР и Южной Кореи. Кроме того, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча политиков должна состояться до конца мая 2018 года. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности в будущем трехстороннего саммита с США и КНДР.
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