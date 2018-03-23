В США сняли обвинения с 11 охранников президента Турции 

Напомним, в мае прошлого года во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в столицу Соединенных Штатов сотрудники службы безопасности подрались со сторонниками Рабочей партии Курдистана. Стычка произошла возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Тогда были госпитализированы девять пострадавших, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.
"Обвинения в нападении против четырех сотрудников службы безопасности президента Эрдогана остаются в силе. Среди них два гражданина Канады", — сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах США.