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МИД КНР упрекнул США в недостаточной реалистичности внешнеторговой политики
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МИД КНР упрекнул США в недостаточной реалистичности внешнеторговой политики 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Внешнеторговая политика Соединенных Штатов страдает от нехватки реалистичности подхода и требует переосмысления. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Вы можете себе представить такую ситуацию: США требуют от Китая купить то, что американская сторона [в одностороннем порядке] стремится продать, и при этом отказывается поставлять товары, которые нам действительно нужны (имеется в виду высокотехнологичная продукция, на экспорт которой Вашингтоном наложены ограничения — прим. ТАСС), — отметила она. — Это нереально и не рационально. Мы надеемся на конструктивное решение этой проблемы путем диалога".
Дипломат напомнила, что, несмотря на расхождения в позициях Пекина и Вашингтона, обе стороны продолжают задействовать переговорные каналы, которые позволяют Китаю и Соединенным Штатам успешно преодолевать взаимные разногласия. «Более того, не стоит забывать, что КНР — крупнейший рынок для сбыта широкого перечня американской продукции», — подчеркнула она, отметив, что порядка 25% самолетов Boeing закупает Китай.
Ранее минкоммерции КНР выразило решительный протест в связи с решением президента США Дональда Трампа о принятии новых торговых мер в отношении республики, «приводящих к дисбалансу рынка». Внешнеторговое ведомство пообещало предпринять ответные шаги.
В четверг президент США Дональд Трамп объявит о новых торговых мерах Вашингтона в отношении Пекина в связи со спецификой торговой политики КНР. Политик собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или вынудил передать ее «в обмен на доступ к своему рынку».
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