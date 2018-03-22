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Желание Трампа встретиться с Путиным удивило администрацию
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Трамп захотел встречи с Путиным и удивил свою администрацию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Evan Vucci / AP
Администрация президента США Дональда Трампа была удивлена, когда во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным он заявил, что ожидает скорой встречи с ним. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По сведениям издания, для сотрудников Белого дома это было неожиданное заявление, так как до звонка в Москву о возможной встрече двух лидеров и речи не шло.
Собеседники газеты отметили, что графики президентов в ближайшее время не пересекаются вплоть до саммита «Большой двадцатки», которая пройдет в ноябре в Аргентине.
20 марта Трамп позвонил Путину. В ходе беседы лидеры двух стран высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом. Трамп и Путин также обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.
При этом звонок американского лидера вызвал большой интерес, как в США, так и за их пределами. Так, администрация Трампа положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять», однако он не послушался, и все-таки поздравил Путина с победой на выборах.
Это вызвало возмущение многих американских политиков. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что «американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы».
Президентские выборы прошли в России 18 марта. По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов).
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