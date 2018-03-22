«Трампу пора доказать, что он не лакей Путина». Пресса США негодует.

Напомним, во вторник 20 марта Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах президента России, которые состоялись 18 марта. В этот же день в американских СМИ появились сообщения о том, что президент США не должен был этого делать, согласно рекомендациям его советников. Утечка этой информации сильно разозлила американского президента и поставила ряд вопросов о надежности Белого дома. Сенатор-республиканец Ли Зелдин призвал к незамедлительному увольнению информаторов из состава Совета по национальной безопасности, чья деятельность идет вразрез с позицией Трампа, сообщаетThe Hill.

«Утечка информации усилила волну негативного освещения телефонного разговора Трампа с Путиным, разозлив президента, который сталкивается с пристальным вниманием по поводу России с момента своего избрания», — пишет издание.

Тем не менее, пресса США продолжает выискивать в этом событии новые поводы для критики американского президента.

«Вопрос не только в том, что Трамп отказался критиковать Путина. Только что переизбранный российский президент использует публичную доброту Трампа для продвижения своих интересов — интересов, которые, как было показано, включают в себя дальнейшее нанесение вреда американской политической системе», — пишет инфопортал телеканала ABC News.

Издание также поиронизировало над словами пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, когда она заявила, что это не дело Соединенных Штатов «диктовать другим странам, как им действовать» в ответ на вопрос, думает ли американское правительство, что выборы президента России 18 марта были «свободными и честными».

«Это необычное поведение Белого дома, по любым современным стандартам», — отметили в службе новостей телеканала.

Некоторые попытались объяснить «необычное поведение Белого дома». Например, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в утреннем эфире телеканала MSNBC заявил, что глава администрации «боится» российского лидера. Газета The New York Times опубликовала статью под названием «Почему Трамп так боится России?». По словам издания, теорию Бреннана поддерживает много факторов. Например, то, что Трамп «угождает» Путину, отказываясь критиковать его политику и осуждать за возможное вмешательство России в выборы США 2016 году, в котором так уверены американские спецслужбы и сенаторы.

«Если господин Трамп не является лакеем господина Путина, ему давно пора это доказать», — заключает американская газета.

Тем не менее, в СМИ уверены, что президент Трамп точно этого не докажет, если слухи о возможном увольнении спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию российского влияния на Трампа окажутся правдой. Как сообщает The Washington Post, расследование Мюллера находится на перекрестке, без обоснованных доказательств сговора Трампа с Россией.

Газета The New York Times написала, как Россия справляется с обвинениями в ее адрес со стороны Запада.