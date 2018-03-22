Трамп отреагировал на отказ демократов от компромисса по DACA

"Демократы отказались позаботиться о DACA. Это могло быть так просто, но им все равно. А я вынужден бороться за вооруженные силы и возведение стены (с Мексикой )", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что демократы и республиканцы в конгрессе США достигли компромисса по бюджету страны на 2018 год.

Программа DACA запрещает депортацию тысяч нелегальных мигрантов, приехавших в США еще детьми.